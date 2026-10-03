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Регион
Опубликовано 3 октября, 08:11

Посол РФ Пономарёва: Власти Чехии снизили градус антироссийской риторики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalie Hora

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalie Hora

Действующее правительство Чехии снизило градус антироссийской риторики, заявила посол РФ в Праге Анна Пономарёва. По её словам, российская сторона фиксирует изменения в публичной позиции чешских властей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, мы фиксируем, что действующее правительство Чешской Республики снизило градус антироссийской риторики», — сказала Пономарёва.

Ранее дипломат утверждала, что после 2022 года в политическом и информационном пространстве Чехии усилились антироссийские настроения. Она характеризовала происходившее как рост русофобии и связывала его с пропагандистской кампанией.

При этом Прага продолжает применять ограничения в отношении российских дипломатов. В сентябре Чехия ввела уведомительный режим для сотрудников российского посольства, обязав их заранее сообщать о пересечении границы и деталях поездок.

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Ранее Life.ru сообщал, что вокруг российской государственной недвижимости в Чехии продолжаются административные и судебные разбирательства. Пономарёва заявляла, что после лишения ряда объектов дипломатического статуса власти страны начали процедуры, которые создают для российского собственника дополнительные расходы. По словам посла, споры в некоторых случаях затрагивают не только здания, но и земельные участки.

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Антон Голыбин
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