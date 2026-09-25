Канада направляет значительные средства на поддержку Украины, хотя внутри страны сохраняются экономические проблемы, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов. По его словам, власти Канады продолжают выделять деньги Киеву, несмотря на вопросы с уровнем жизни собственных граждан.

В интервью РИА «Новости» дипломат отметил, что с 2022 года Оттава оказала Украине помощь примерно на 18,4 миллиарда долларов. При этом канадское правительство продолжает объявлять новые программы военной и финансовой поддержки.

«Выбрасывание на ветер денег налогоплательщиков, чтобы подпитывать коррупционный режим в Киеве, тоже на пользу канадской экономике не идёт», — заявил Степанов.

По словам посла, российская сторона неоднократно обращала внимание Оттавы на риски её внешнеполитического курса в отношении Москвы. Он считает, что такая линия не способствует укреплению безопасности самой Канады.

«Такая внешнеполитическая позиция недальновидна и, мягко говоря, не укрепляет безопасность Канады», — отметил дипломат.

Степанов также заявил, что канадские власти уделяют недостаточно внимания внутренним вопросам, включая стоимость жизни и доступность жилья. Москва уже неоднократно критиковала решения западных стран о поддержке Украины, тогда как Канада заявляет о продолжении помощи Киеву.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Медведев назвал поставки оружия Украине участием европейских стран в конфликте. Зампред Совбеза РФ заявил, что речь идёт не только о военной помощи, но и о передаче разведданных и финансовой поддержке. В Европе при этом заявляют, что помощь Украине связана с обеспечением её обороноспособности.