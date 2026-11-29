Отказ допускать российских спортсменов на международные соревнования должен оборачиваться для стран потерей права принимать турниры. Такое мнение высказал посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя решение World Aquatics перенести два этапа Кубка мира из-за визовых ограничений Оттавы. В разговоре с ТАСС дипломат призвал сделать подобную практику обязательной для других спортивных федераций.

Степанов поддержал позицию Международной федерации водных видов спорта, которая отказалась проводить в Канаде соревнования по прыжкам в воду и синхронному плаванию. По его мнению, государство, препятствующее участию допущенных спортсменов, не должно сохранять за собой статус организатора международных турниров.

«Решение World Aquatics принципиальное и верное. Когда Канада или любое другое государство нарушает принципы и правила международного спорта, они не могут претендовать на право быть принимающей стороной международных турниров», — подчеркнул посол.

Российский посол считает, что аналогичным образом следовало поступить и Международной федерации хоккея (IIHF). Речь идёт о молодёжном чемпионате мира, который должен пройти в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го. Несмотря на решения спортивного арбитража по вопросу допуска россиян, канадские власти объявили о намерении не выдавать российским хоккеистам визы.

Степанов убеждён, что лишение права проводить соревнования должно стать универсальной реакцией спортивных организаций на подобные ограничения. По его мнению, IIHF следовало принять такое решение ещё до того, как аналогичный прецедент создала World Aquatics.