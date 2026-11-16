Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль поддержал возвращение сборной России на международные соревнования, однако признал, что сделать это в ближайшее время крайне сложно. Об этом он заявил в интервью шведской газете Expressen.

По словам руководителя IIHF, участие российских хоккеистов пошло бы на пользу международным турнирам. При этом федерация вынуждена учитывать не только спортивную составляющую, но и вопросы безопасности, а также позицию стран-организаторов соревнований.

«С точки зрения спорта, участие сборной России — это хорошо, но есть и другие факторы, касающиеся безопасности и защиты наших турниров и национальных федераций», — подчеркнул Райндль.

Поводом для обсуждения стало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября. Суд обязал IIHF допустить российские сборные к пяти международным чемпионатам сезона-2026/27, признав недостаточно обоснованными доводы федерации о рисках безопасности.

Несмотря на это, российская молодёжная сборная не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Канаде. Причиной стал отказ канадских властей выдавать визы российским спортсменам.

Райндль рассказал, что федерация рассматривала возможность переноса турнира в другую страну. Предложения поступали и от российской стороны, однако реализовать такой вариант оказалось невозможно.

Глава IIHF также отметил, что федерация продолжает поддерживать прямой контакт с Федерацией хоккея России. Представители организаций встречались лично и обменивались письмами, несмотря на разногласия по поводу участия российских команд.

«Федерация хоккея России не сделала ничего плохого для IIHF, но в краткосрочной перспективе это было невозможно», — заявил Райндль.

При этом вопрос выступления россиян на других международных чемпионатах остаётся открытым. Некоторые национальные федерации заявили о готовности бойкотировать встречи с российской сборной, а организаторы соревнований предупреждают о возможных визовых ограничениях.

Ранее Life.ru сообщал об исключении сборной России из числа участников молодёжного чемпионата мира по хоккею из-за позиции Канады. Несмотря на решение CAS, канадские власти отказались обеспечить въезд российским игрокам. В результате IIHF объявила, что команда не выступит на турнире, запланированном на конец декабря 2026 года.