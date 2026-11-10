Посольство помогает россиянке, выжившей при вооружённом нападении в ЮАР
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Дипломаты оказывают необходимую помощь россиянке, которая пережила вооружённое нападение на трассе в Южно-Африканской Республике. Во время ограбления преступники застрелили её супруга. Об этом журналистам рассказали в Посольстве РФ.
«Консульский отдел посольства находится в контакте с местными правоохранительными органами и оказывает необходимое консульское содействие Елене Низовцевой», — рассказали ТАСС в диппредставительстве.
Трагедия произошла вечером 5 ноября, когда супруги направлялись из Йоханнесбурга в национальный парк Крюгера. Они прибыли в ЮАР в тот же день и отправились в путешествие на автомобиле. Около 22:00 по местному времени машина остановилась в районе Экандустрии, предположительно из-за повреждённого колеса.
Когда туристы вышли из автомобиля, к ним подошли неизвестные. Нападавшие забрали личные вещи супругов, после чего открыли огонь по супругу женщины. Он получил смертельные ранения и скончался на месте.
По информации местной полиции, женщина получила травму левого глаза. Сейчас она находится в одной из гостиниц Претории, где с ней поддерживают связь сотрудники российского посольства.
В диппредставительстве выразили соболезнования родственникам погибшего и призвали южноафриканские власти установить всех участников нападения. По факту убийства ведётся расследование, однако сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.
Ранее Life.ru рассказывал о вооружённом нападении на российских туристов по дороге в национальный парк Крюгера. По версии местных экстренных служб, автомобиль супругов мог наехать на металлические шипы, заранее разбросанные преступниками на дороге. После вынужденной остановки путешественники подверглись нападению, однако полиция ЮАР пока официально не подтвердила версию с дорожной ловушкой.