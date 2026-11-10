Дипломаты оказывают необходимую помощь россиянке, которая пережила вооружённое нападение на трассе в Южно-Африканской Республике. Во время ограбления преступники застрелили её супруга. Об этом журналистам рассказали в Посольстве РФ.

«Консульский отдел посольства находится в контакте с местными правоохранительными органами и оказывает необходимое консульское содействие Елене Низовцевой», — рассказали ТАСС в диппредставительстве.

Трагедия произошла вечером 5 ноября, когда супруги направлялись из Йоханнесбурга в национальный парк Крюгера. Они прибыли в ЮАР в тот же день и отправились в путешествие на автомобиле. Около 22:00 по местному времени машина остановилась в районе Экандустрии, предположительно из-за повреждённого колеса.

Когда туристы вышли из автомобиля, к ним подошли неизвестные. Нападавшие забрали личные вещи супругов, после чего открыли огонь по супругу женщины. Он получил смертельные ранения и скончался на месте.

По информации местной полиции, женщина получила травму левого глаза. Сейчас она находится в одной из гостиниц Претории, где с ней поддерживают связь сотрудники российского посольства.

В диппредставительстве выразили соболезнования родственникам погибшего и призвали южноафриканские власти установить всех участников нападения. По факту убийства ведётся расследование, однако сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.