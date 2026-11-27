Посольство России в Португалии с сентября 2025 года держит на особом контроле дело об исчезновении российского дизайнера Михаила Гордеева. Дипломаты также осведомлены о задержании предполагаемых участников его похищения и убийства. Об этом РИА «Новости» сообщили в российской дипмиссии.

«Посольство с самого начала, с сентября прошлого года, взяло на особый контроль вопрос исчезновения М. Гордеева. Мы в курсе появившейся в СМИ информации о задержании португальской полицией, предположительно, российских граждан, подозреваемых в похищении и убийстве М. Гордеева», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Гордеев пропал 15 сентября 2025 года в Лиссабоне. По данным португальской прокуратуры, 32-летнего россиянина заманили на встречу под предлогом заключения сделки с криптовалютой. После этого его местонахождение установить не удалось.

В рамках операции полиция Португалии и Испании задержала пятерых предполагаемых участников международной преступной группировки. Все пятеро заключены под стражу на время расследования.

Ранее Life.ru сообщал о задержании пятерых подозреваемых по делу об исчезновении россиянина в Лиссабоне. Следователи также установили, что предполагаемые участники группировки готовили похищение гражданина Украины по аналогичной схеме, однако правоохранителям удалось предотвратить преступление.