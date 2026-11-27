В Лиссабоне задержали пятерых подозреваемых по делу о похищении 32-летнего гражданина России. Мужчину заманили на встречу под предлогом сделки с криптовалютой, после которой он исчез. Португальские следователи также выяснили, что группа готовила похищение гражданина Украины, однако этот план удалось предотвратить.

Расследование получило название «Матрёшка». Его проводило подразделение по борьбе с терроризмом полиции судебной полиции Португалии совместно с прокуратурой Лиссабона. По данным прокуратуры, похищение произошло 15 сентября 2025 года. Встречу с россиянином заранее организовали под предлогом проведения операции с криптоактивами. С тех пор местонахождение мужчины установить не удалось.

В ходе расследования правоохранители выявили подготовку ещё одного преступления. Предполагаемые участники группировки намеревались похитить гражданина Украины, используя аналогичную схему. Вмешательство полиции сорвало эти планы. Задержания проходили в два этапа. Сначала в Португалии взяли под стражу троих иностранцев — двух граждан России и гражданина Литвы. Позднее в Испании по европейским ордерам арестовали ещё двух подозреваемых в возрасте 21 и 38 лет. Все пятеро находятся под предварительным арестом.

Похищенным россиянином был дизайнер Михаил Гордеев. Источник в полиции сообщил журналистам, что мужчину, предположительно, убили участники группировки. Однако прокуратура пока официально не подтвердила его гибель и продолжает указывать, что судьба пропавшего остаётся неизвестной.

26 ноября одного из подозреваемых, гражданина России, доставили на судебный допрос. Ему вменяют два эпизода похищения при отягчающих обстоятельствах, квалифицированное убийство, надругательство над телом погибшего и участие в преступном сообществе. Расследование продолжается под руководством прокуратуры Лиссабона.