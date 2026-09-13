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Регион
Опубликовано 13 сентября, 08:24

Посольство РФ: Механизмы предотвращения инцидентов с Норвегией не работают

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Whatafoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Whatafoto

В российском посольстве в Норвегии заявили, что действующие механизмы предотвращения недопонимания и опасных инцидентов между двумя странами не работают в полную силу.

«Исходим из того, что существующие механизмы, призванные предотвращать недопонимание и опасные инциденты, не работают в полную силу», — сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

В посольстве связали это с действиями стран — участниц НАТО, которые, по оценке российской стороны, идут по пути эскалации в Арктике. В дипмиссии считают, что наращивание военной активности повышает риски и конфликтный потенциал в регионе.

Отдельно российские дипломаты указали на позицию Осло. По их словам, Норвегия сохраняет приверженность конфронтационному курсу Запада, направленному на нанесение России «стратегического поражения».

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Ранее Россия объявила о готовности к контактам с Норвегией по вопросам морской безопасности. Москва открыта к любым форматам взаимодействия и не выступает за сворачивание двусторонних отношений.

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Дарья Денисова
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