Посольство РФ не дождалось вестей от Осло после захвата «Профессора Молчанова»

Российское посольство в Осло не получало от Норвегии предложений о новых двусторонних контактах по предотвращению инцидентов на море, похожих на задержание судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипмиссии РФ.

В дипмиссии напомнили, что предыдущие консультации военных экспертов двух стран состоялись в Москве в декабре 2025 года. Они были посвящены выполнению соглашения 1990 года о предотвращении инцидентов за пределами территориальных вод.

«Последние консультации военных экспертов по выполнению Соглашения о предотвращении инцидентов за пределами территориальных вод 1990 года состоялись в декабре 2025 года в Москве», — сказали в посольстве РФ.

Ранее Life.ru писал, что Норвегия рассчитывает провести консультации с Россией в ноябре или декабре 2026 года. Представитель объединённого штаба ВС королевства Руне Хаарстад говорил, что встреча должна пройти в рамках механизма INCSEA.