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Опубликовано 22 октября, 21:54

Посольство РФ обвинило Столтенберга в подрыве мирных усилий по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими заявлениями способствует росту напряжённости вокруг Украины и мешает мирному урегулированию конфликта. Такую оценку высказало посольство России в Великобритании, комментируя антироссийскую риторику экс-руководителя Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Российские дипломаты считают, что высказывания Столтенберга свидетельствуют о его заинтересованности в продолжении боевых действий, а не в поиске дипломатического решения. По мнению посольства, подобный подход лишь увеличивает человеческие и экономические потери.

«Высказывания Йенса Столтенберга позволяют предположить, что он выступает за продолжение боевых действий и стремится затянуть украинский кризис вместо того, чтобы добиться длительного мира», — говорится в комментарии дипмиссии.

В посольстве предупредили, что последствия затягивания конфликта затрагивают не только Россию и Украину, но и население государств НАТО, включая Великобританию. По оценке дипломатов, дальнейшая эскалация оборачивается дополнительными издержками для европейских стран.

При этом российская сторона подчеркнула, что не стремится к конфронтации с Североатлантическим альянсом. В Москве считают, что антироссийские заявления бывших представителей руководства НАТО и распространение опасений относительно угроз со стороны РФ не способствуют укреплению безопасности в Европе.

Дипломаты также заявили, что подобная риторика ведёт к росту международной напряжённости и ухудшает перспективы достижения долгосрочного мира на Украине.

Ранее Столтенберг дал интервью британской газете The i Paper, в котором утверждал, что Россия якобы представляет угрозу НАТО, и призвал страны — члены альянса продолжать оказывать военную помощь Украине.

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Ранее Life.ru сообщал, что Великобритания выражает заинтересованность в восстановлении военных контактов с Россией, но не предпринимает практических шагов. В российском посольстве в Лондоне отмечали, что британская сторона периодически направляет соответствующие сигналы, однако до реального возобновления диалога дело не доходит.

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Анастасия Никонорова
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