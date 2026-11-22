Посольство РФ оказывает помощь задержанному в США россиянину Игорю Дью
Посольство РФ в Вашингтоне. Обложка © ТАСС / AP / Carolyn Kaster
Российские дипломаты поддерживают связь с Игорем Дью, находящимся под стражей в США, и оказывают ему консульско-правовую помощь. Об этом сообщило посольство РФ в своём Telegram-канале.
Россиянин содержится в тюрьме округа Санта-Клара в Калифорнии. Дипмиссия внимательно следит за развитием его дела и отдельно обращает внимание на характер предъявленных американскими властями обвинений.
«Согласно материалам уголовного дела, которые размещены в открытом доступе, И.А.Дью вменяют осуществление деятельности в качестве иностранного агента, незаконное преследование, а также мошенничество с использованием поддельных документов. Обвинение в шпионаже ему не предъявлялось», — подчеркнули в посольстве.
Дело рассматривает федеральный суд Северного округа Калифорнии. Следующее заседание назначено на 24 ноября. В российском представительстве заверили, что продолжают оказывать соотечественнику необходимое содействие.
По данным Минюста США, Дью предъявлены четыре обвинения, связанные с предполагаемой деятельностью в интересах иностранного правительства, сговором, преследованием и мошенничеством с удостоверениями личности. В случае признания виновным по всем пунктам ему грозит совокупно до 21 года заключения и штрафы на сумму до 850 тысяч долларов.
Ранее Life.ru рассказывал о расследовании дела Игоря Дью в США. По версии американского следствия, мужчина наблюдал за сотрудниками технологической и оборонной компании в Кремниевой долине, собирал сведения об их месте жительства и преследовал одну из работниц. При обысках агенты ФБР, как утверждает Минюст США, обнаружили около 18 тысяч долларов наличными, электронные устройства, поддельные документы и записи с адресами сотрудников предприятия.