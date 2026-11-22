Российские дипломаты поддерживают связь с Игорем Дью, находящимся под стражей в США, и оказывают ему консульско-правовую помощь. Об этом сообщило посольство РФ в своём Telegram-канале.

Россиянин содержится в тюрьме округа Санта-Клара в Калифорнии. Дипмиссия внимательно следит за развитием его дела и отдельно обращает внимание на характер предъявленных американскими властями обвинений.

«Согласно материалам уголовного дела, которые размещены в открытом доступе, И.А.Дью вменяют осуществление деятельности в качестве иностранного агента, незаконное преследование, а также мошенничество с использованием поддельных документов. Обвинение в шпионаже ему не предъявлялось», — подчеркнули в посольстве.

Дело рассматривает федеральный суд Северного округа Калифорнии. Следующее заседание назначено на 24 ноября. В российском представительстве заверили, что продолжают оказывать соотечественнику необходимое содействие.

По данным Минюста США, Дью предъявлены четыре обвинения, связанные с предполагаемой деятельностью в интересах иностранного правительства, сговором, преследованием и мошенничеством с удостоверениями личности. В случае признания виновным по всем пунктам ему грозит совокупно до 21 года заключения и штрафы на сумму до 850 тысяч долларов.