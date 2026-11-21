Российского хакера Андрея Передвигина собираются депортировать из США после приговора в два года тюрьмы. Сейчас он находится в центре содержания мигрантов в Калифорнии, сообщает пресс-служба Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Лос-Анджелесе.

В июле 2026 года американский суд признал россиянина виновным в незаконном получении информации с защищённого компьютера и сговоре с целью взлома либо повреждения компьютерной системы. Передвигину назначили два года лишения свободы, однако в срок наказания зачли время, которое он провёл под стражей во время следствия. Спустя несколько месяцев мужчина оказался на свободе.

Однако окончательно освободиться ему не удалось. 20 ноября Передвигина задержали в Лос-Анджелесе сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). К тому моменту иммиграционный суд уже постановил выдворить россиянина из страны.

Теперь осуждённый находится в центре временного содержания Adelanto в Калифорнии. Там он будет ожидать исполнения решения о депортации. Дата отправки Передвигина пока неизвестна.

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