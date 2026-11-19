В США задержали гражданина России Игоря Дью, которого обвиняют в работе на российское правительство и слежке за сотрудниками оборонной компании из Кремниевой долины. По версии следствия, мужчина собирал сведения о работниках, фотографировал экраны их компьютеров, устанавливал адреса проживания и преследовал одну из сотрудниц. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

«Рабочее место» Игоря Дью. Фото © Минюст США

По данным обвинения, Дью летом 2026 года нелегально въехал в США через Мексику после вербовки через мессенджер. Его кураторы, как утверждает следствие, финансировали деятельность россиянина и снабжали его оборудованием. Компания из Пало-Альто (Калифорния) привлекла их внимание из-за поставок вооружений Украине.

Паспорта Дью. Фото © Минюст США

Дью поручили наблюдать за сотрудниками в кофейне возле офиса, фотографировать экраны их ноутбуков и размещать поблизости компьютеры для удалённого сбора информации. Позже он начал искать домашние адреса работников. В начале сентября россиянин, по версии следствия, почти 30 миль преследовал одну из сотрудниц на автомобиле Lexus. Женщина смогла прекратить погоню, обратившись в полицию.

Во время обысков в октябре ФБР изъяло у Дью около 18 тысяч долларов, два ноутбука, два iPhone, два российских паспорта и поддельные документы. Также агенты обнаружили блокнот с десятью адресами, многие из которых принадлежали сотрудникам компании, и досье как минимум на троих работников с данными об их семьях, образовании, карьере и личных особенностях. По версии американских следователей, для сокрытия личности Дью использовал поддельное удостоверение Калифорнии и изменённый паспорт США с вымышленными персональными данными.

Россиянину предъявили четыре обвинения, в том числе в работе на иностранное правительство без уведомления американских властей, сговоре, преследовании с пересечением границ штатов и мошенничестве с документами. По наиболее тяжкой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Дью находится под стражей с 2 ноября. Следующее заседание федерального суда назначено на 24 ноября.

Ранее сотрудники ICE задержали российского фитнес-тренера Эсина Гасанова, когда тот вышел из дома в Филадельфии выбросить мусор. Мужчина попал в центр временного содержания после конфликта с супругой, о котором полиции сообщили соседи. Хотя федеральный суд впоследствии признал миграционное задержание незаконным и распорядился освободить россиянина, он пока остаётся под стражей. Между тем мужчина проживал в стране более четырёх лет, подал заявление о предоставлении убежища и имел разрешение на работу.