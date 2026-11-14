В США сотрудники миграционной службы ICE задержали российского фитнес-тренера Эсина Гасанова, когда тот вышел из дома в Филадельфии выбросить мусор. Мужчина попал в центр временного содержания после конфликта с супругой, о котором полиции сообщили соседи. Хотя федеральный суд впоследствии признал миграционное задержание незаконным и распорядился освободить россиянина, по информации SHOT, он пока остаётся под стражей.

Как выяснил телеграм-канал SHOT, россиянин переехал в Соединённые Штаты в мае 2022 года вместе с женой и двухлетним сыном. Семья обосновалась в Филадельфии, где мужчина устроился работать фитнес-тренером.

В октябре 2026 года в доме семьи произошёл конфликт. Соседи услышали ссору и обратились в полицию. После этого правоохранители задержали россиянина, предъявив ему обвинения в нападении и создании угрозы безопасности окружающих.

По данным американских судебных документов, задержание местной полицией произошло 26 октября. Мужчину освободили под залог, однако уголовное производство в отношении него продолжилось.

Спустя три дня, 29 октября, ситуация получила неожиданное продолжение. Когда россиянин вышел из дома, чтобы вынести мусор, его задержали сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Мужчину доставили в федеральный центр содержания под стражей в Филадельфии.

Адвокат россиянина оспорил действия миграционной службы. Защита указала, что ICE применила положения законодательства, предназначенные для иностранцев, которые только прибывают на территорию США. Между тем мужчина проживал в стране более четырёх лет, подал заявление о предоставлении убежища и имел разрешение на работу.

Ранее Life.ru рассказывал, что в США миграционная служба задержала российских бодибилдеров Артёма и Оксану Пиари, направлявшихся на турнир «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе. Супруги около десяти лет проживали во Флориде и выступали на профессиональных соревнованиях федерации IFBB Pro. Сначала сотрудники ICE задержали их сына Влада, когда он ехал на работу, а спустя две недели под стражу попали и родители. По словам близких семьи, из-за переполненности мест содержания супругов отправили в разные учреждения. Для освобождения им потребовался залог в размере 25 тысяч долларов. Незадолго до задержания Оксана завоевала золото чемпионата мира IFBB среди мастеров, а её муж стал серебряным призёром в категории Classic Physique.