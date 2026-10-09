Вместо «Мистера Олимпии» — под стражу: В США задержали российских бодибилдеров и их сына

Российских бодибилдеров Артёма и Оксану Пиари задержали в США по дороге на турнир «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе. По данным телеграм-канала «Sport Baza», двумя неделями ранее под стражу попал их сын Влад.

Супруги выступают в федерации IFBB Pro. Около десяти лет назад они переехали из России во Флориду, где и обосновались. Друзья семьи рассказали, что сотрудники миграционной службы ICE сначала остановили Влада, когда он ехал на работу. Позднее задержали и его родителей.

Как утверждают близкие, из-за переполненности тюрем в Майами пару разделили. Артёма отправили в исправительное учреждение в округе Бейкер во Флориде, Оксану — в Орландо. Для освобождения под залог, по сведениям издания, необходимо внести 25 тысяч долларов — около 2,1 миллиона рублей.

Оба неоднократно занимали призовые места на международных соревнованиях. В сентябре 2026 года Оксана выиграла чемпионат мира IFBB среди мастеров в категории Women’s Physique, а её муж взял серебро в Classic Physique.

Годом ранее каждый из них стал победителем профессионального турнира IFBB Maxfit Pro. Теперь поездка на одно из самых престижных событий в бодибилдинге, которое семь раз выигрывал Арнольд Шварценеггер, обернулась задержанием.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянке Ольге Лебедевой назначили залог в 90 тысяч долларов после задержания в США. ICE заявила о превышении разрешённого срока пребывания. Родственники, в свою очередь, сообщили о нерассмотренном прошении об убежище и действующем разрешении на работу. Адвокат обратился в федеральный суд, чтобы оспорить законность содержания под стражей.