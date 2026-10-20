Посольство РФ предупредило россиян об опасности новых протестов во Франции

Посольство России во Франции призвало соотечественников избегать мест массовых протестов и быть особенно осторожными 24 октября и 5 ноября, когда запланированы общенациональные манифестации. Предупреждение касается как находящихся в стране граждан, так и тех, кто только собирается её посетить, говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты обратили внимание на обострение общественно-политической ситуации, из-за которого уличные акции всё чаще перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Для восстановления порядка власти разрешили местным администрациям вводить комендантский час. Информацию об ограничениях публикуют на сайтах мэрий и префектур, а также в СМИ. При этом новые демонстрации могут пройти и в другие дни.

Путешественникам советуют заранее учитывать обстановку при планировании поездок и держаться подальше от больших скоплений людей. В случае угрозы жизни или здоровью необходимо немедленно обращаться в экстренные службы. Соотечественники, оказавшиеся в сложной ситуации, также могут рассчитывать на помощь российских дипломатических и консульских представительств.

Ранее Life.ru сообщал о задержании более 2,5 тысячи человек во время беспорядков во Франции. По данным министра юстиции Жеральда Дарманена, с 17 октября правоохранители задержали 2513 участников уличных акций. Ещё 67 человек заключили под стражу в рамках уголовных дел. На фоне произошедшего власти также рассматривают возможность привлечения Национальной антитеррористической прокуратуры к расследованию поджога мэрии Лиможа. Во время пожара в историческом здании полностью обрушилась башня-колокольня. Кроме того, правительство намерено создать специальный фонд для восстановления повреждённых общественных объектов.