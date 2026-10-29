Посольство РФ: Слова о подготовке спецназа Германии к конфликту уже не удивляют

Заявления немецкого военного командования о подготовке спецназа Бундесвера к возможному противостоянию с Россией стали очередным примером нагнетания напряжённости в Европе. Подобная риторика уже не вызывает удивления, заявили РИА «Новости» в посольстве РФ в Берлине.

«Недавние заявления командующего силами специального назначения (KSK) Бундесвера Андреаса Кюне о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям на восточном фланге НАТО, отрабатывая противодействие противнику в лице России, в целом, уже не удивляют», — подчеркнули российские дипломаты.

В диппредставительстве отметили, что подобные высказывания отражают общую тенденцию в европейской политике, при которой Россию всё чаще представляют потенциальным военным противником.

По оценке посольства, заявления командующего KSK «вписываются в спираль антироссийской истерии и нагнетания напряженности в отношениях между Россией и Германией, которая активно раскручивается некоторыми европейскими политиками».