Посольство РФ: Слова о подготовке спецназа Германии к конфликту уже не удивляют
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Заявления немецкого военного командования о подготовке спецназа Бундесвера к возможному противостоянию с Россией стали очередным примером нагнетания напряжённости в Европе. Подобная риторика уже не вызывает удивления, заявили РИА «Новости» в посольстве РФ в Берлине.
«Недавние заявления командующего силами специального назначения (KSK) Бундесвера Андреаса Кюне о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям на восточном фланге НАТО, отрабатывая противодействие противнику в лице России, в целом, уже не удивляют», — подчеркнули российские дипломаты.
В диппредставительстве отметили, что подобные высказывания отражают общую тенденцию в европейской политике, при которой Россию всё чаще представляют потенциальным военным противником.
По оценке посольства, заявления командующего KSK «вписываются в спираль антироссийской истерии и нагнетания напряженности в отношениях между Россией и Германией, которая активно раскручивается некоторыми европейскими политиками».
Ранее Life.ru сообщал, что немецкий спецназ KSK начал менять программу подготовки на случай возможного конфликта с Россией. Вместо краткосрочных операций военнослужащих обучают длительным действиям вдали от баз, в том числе в условиях сильных морозов и перебоев со связью. Особое внимание уделяют противодействию танкам, артиллерии, беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы.