Великобритания расширила программу подготовки украинских военнослужащих Interflex, включив в неё обучение военной медицине, инженерному делу и подготовку вертолётных инструкторов. Об этом рассказали газете «Известия» в российском посольстве в Лондоне.

В диппредставительстве отметили, что первоначально британская инициатива была ориентирована на массовую подготовку пехотинцев. Главной задачей считалось обучение как можно большего числа украинских военных за короткие сроки.

Теперь, по оценке российских дипломатов, программа приобрела более специализированный характер. В неё объединили несколько отдельных британских курсов, рассчитанных на освоение сложных военных специальностей.

В посольстве считают, что расширение Interflex свидетельствует о глубокой вовлечённости Лондона в украинский конфликт. По мнению дипломатов, британские власти таким образом стремятся затянуть боевые действия и ослабить Россию, не учитывая последствия для населения Украины.

Сама Великобритания объявила о переходе Interflex к новому этапу ещё в июне 2026 года. Британское Минобороны тогда подтвердило включение специализированных курсов по авиационной подготовке, медицине, инженерному делу и логистике.

По официальным данным Лондона, с запуска инициативы в 2022 году обучение прошли более 63 тысяч украинских военнослужащих, включая 11 тысяч военных инструкторов. Подготовка ведётся при участии специалистов из 13 стран-партнёров Великобритании.

Ранее Life.ru рассказывал о разработке Великобританией новых военных решений для Украины. После переговоров с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским британский премьер Энди Бёрнем объявил о намерении адаптировать переданную Киеву технику с помощью собственных разработок. Стороны также обсудили ускорение поставок вооружений перед зимой.