Россия предупредила Нидерланды, что враждебные действия в связи с инцидентом с беспилотником в немецком Лейпциге не останутся без ответа. Об этом сообщили в российском посольстве в Гааге.

МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах России Антона Бузанакова. Поводом стали обвинения в адрес Москвы в причастности к инциденту с БПЛА в Лейпциге. Во время встречи голландская сторона заявила о подготовке ответных мер со стороны Евросоюза.

В российской дипмиссии подчеркнули, что Москва считает подобные обвинения безосновательными. По данным посольства, нидерландской стороне было заявлено о возможных последствиях ограничительных решений.

Инцидент с беспилотником произошёл в Лейпциге, после чего в ряде европейских стран начали обсуждать возможную причастность России. Москва эти обвинения отвергла.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что обвинения Берлина в причастности Москвы к появлению беспилотников в аэропорту Лейпциг/Галле не имеют никаких оснований. Он назвал претензии немецкой стороны бездоказательными и противоречащими здравому смыслу. По его мнению, провокация в Лейпциге была организована наспех и выгодна киевскому режиму, а также тем силам в Европе и военно-промышленном комплексе, которые заинтересованы в продолжении украинского конфликта.