Попытки украинских властей пересмотреть историю массового голода в Советском Союзе начала 1930-х годов вызвали критику со стороны российских дипломатов. Поддержка западных стран не даёт Киеву права искажать исторические события, заявило посольство России в Канаде в социальной сети X.

«Присвоение себе трагедии великого голода и переписывание истории аморальны и кощунственны по отношению к памяти миллионов жертв в России, Белоруссии, Казахстане и Молдавии», — подчеркнули в дипмиссии.

К публикации российские дипломаты приложили заявление посольства от декабря 2022 года, в котором привело исторические факты о голоде в СССР. В документе опровергли миф о голодоморе как геноциде украинского народа.

Дипломаты указали, что сменяющие друг друга канадские правительства продолжают распространять недостоверную информацию об событиях голодомора и поддерживают версию, которую продвигает ультранационалистическая часть украинской диаспоры.

Ранее Life.ru писал, что государства — участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвали сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне своим общим долгом. Страны закрепили эту позицию в декларации Совета коллективной безопасности. Документ приняли по итогам саммита, который прошёл в Москве 11 ноября.