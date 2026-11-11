Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвали сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне общим долгом. Соответствующее положение вошло в декларацию Совета коллективной безопасности, принятую по итогам саммита в Москве 11 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.

В декларации подчёркивается особое значение памяти о Победе Советского Союза для народов государств — участников организации.

«В год 85-летия начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов особо подчёркиваем значение исторической памяти о Победе Советского Союза как важной составляющей общего исторического наследия наших народов», — говорится в документе.

Участники ОДКБ также заявили о необходимости противодействовать попыткам пересмотра итогов войны, искажения исторических фактов и преуменьшения подвига советского народа. Заявление приурочено к 85-летию начала Великой Отечественной войны, которое отмечается в 2026 году.

Саммит ОДКБ прошёл в Москве под председательством президента России Владимира Путина. Помимо вопросов исторической памяти, лидеры обсудили международную и региональную безопасность, а также дальнейшее развитие механизмов взаимодействия внутри объединения.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин анонсировал обсуждение не только вопросов безопасности, но и гуманитарного сотрудничества на саммите ОДКБ. Президент подчеркнул, что повестка встречи охватывает различные направления взаимодействия государств организации, включая экономику и гуманитарную сферу.