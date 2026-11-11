Президент России Владимир Путин заявил, что главы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогут продолжить обсуждение важных вопросов в неформальной обстановке после завершения официального заседания Совета коллективной безопасности в Москве. По словам российского лидера, во время переговоров в узком составе участники успели лишь кратко затронуть некоторые темы.

«У нас ещё будет возможность в неформальной обстановке сейчас поговорить по некоторым темам, которые мы затронули так, очень коротко, [на заседании] в узком составе», — заявил Путин, закрывая заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Саммит ОДКБ проходит 11 ноября в Москве под председательством российского лидера. В заседании участвуют президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее Путин отметил, что лидеры стран организации провели обстоятельный и продуктивный обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. Участники рассмотрели актуальные угрозы и дальнейшее развитие сотрудничества в рамках объединения.

Официальная программа саммита предусматривает обсуждение укрепления коллективной безопасности, совершенствования взаимодействия государств, а также принятие многосторонних документов, включая Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года.

После завершения официальной части запланирован обед, который российский президент даст в честь руководителей государств — участников организации. Предполагается, что общение лидеров продолжится уже без жёстких рамок официального заседания.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин анонсировал обсуждение экономических и гуманитарных вопросов на саммите ОДКБ. Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие стран объединения не ограничивается исключительно вопросами безопасности.