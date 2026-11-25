Ряд государств выдвигает против России обвинения в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, не представляя убедительных доказательств. Вместо этого используются подтасовки и фальсификация фактов. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Азар Джиоев.

Дипломат выступил на 31-й сессии Конференции государств — участников организации, которая проходит в Гааге с 23 по 27 ноября.

«В адрес России ряд стран вновь выдвигают обвинения в нарушении КЗХО. Формулируют так, будто всё уже подтверждено. Однако ни по одному из эпизодов ни то что доказательств, а даже сколько-нибудь правдоподобных объяснений так и не представлено», — заявил Джиоев.

По его словам, вместо обоснования обвинений звучат заявления, основанные на искажении фактов. Российский представитель раскритиковал подобный подход и заявил, что он негативно отражается на профессиональном уровне организации.

Дискуссия проходит на фоне новых заявлений о возможном применении химических веществ в ходе конфликта на Украине. Глава ОЗХО Сабрина Даллафиор сообщила, что лаборатории организации подтвердили наличие вещества CS в образцах, собранных на линии соприкосновения.

Конференция государств — участников является главным органом ОЗХО. В неё входят 193 государства, подписавших Конвенцию о запрещении химического оружия. Участники ежегодно рассматривают вопросы выполнения международного соглашения и определяют направления дальнейшей работы организации.

Нынешняя сессия в Гааге продлится до 27 ноября. Среди вопросов повестки — противодействие угрозе применения химического оружия, международное сотрудничество и развитие механизмов контроля за соблюдением конвенции.