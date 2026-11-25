Посольство России в Молдавии заявило, что получило информацию о готовящейся в ближайшие дни провокации антироссийского характера. По утверждению дипмиссии, её целью может стать резкое ухудшение отношений Москвы и Кишинёва. Об этом говорится в сообщении посольства.

«Не раз предупреждали о рисках подобных инсценировок, и вот наши предостережения начинают сбываться», — заявили в дипломатическом представительстве.

Дипмиссия призвала власти Молдавии не поддаваться влиянию тех, кто, по её оценке, пытается втянуть республику в конфронтацию с Россией. Кишинёв также призвали воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации.

Кроме того, в посольстве обратились к гражданам Молдавии с призывом сохранять бдительность, не доверять информационным вбросам и поспешным выводам. По мнению дипломатов, разрыв двусторонних связей с Россией в первую очередь наносит ущерб жителям самой республики.

Ранее стало известно, что Молдавия намерена присоединиться ко всем санкциям Евросоюза против России. Глава молдавской дипломатии пояснил, что на нынешнем этапе переговоров о вступлении в Евросоюз Брюссель не требует от Кишинёва полной синхронизации санкционной политики. Однако власти республики намерены придерживаться общих с ЕС ценностей и внешнеполитического курса.