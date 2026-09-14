Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября, 02:35

Посольство РФ заявило об ухудшении отношений с Норвегией по вине Осло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / by-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / by-studio

Отношения России и Норвегии продолжают ухудшаться, при этом ответственность за происходящее Москва возлагает на Осло. Такая оценка прозвучала со стороны российского посольства, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

«К сожалению, вынуждены констатировать продолжающуюся деградацию двусторонних отношений, произошедшую по вине норвежской стороны», — уточнили в посольстве.

При этом отдельные каналы практического взаимодействия между странами сохраняются. Российские дипломаты указали, что в ограниченном объёме продолжают контактировать рыболовные ведомства, пограничные и таможенные службы.

В дипмиссии подчеркнули, что речь идёт лишь о минимальном уровне сотрудничества. Более широкого восстановления контактов между Москвой и Осло пока не происходит.

Захарова назвала размещение ракет США в Норвегии угрозой для России
Захарова назвала размещение ракет США в Норвегии угрозой для России

Ранее посольство России в Норвегии заявило о неполной работе механизмов, которые должны предотвращать недопонимание и опасные инциденты между странами. В дипмиссии связывали это с ростом военной активности государств НАТО в Арктике и увеличением рисков в регионе. Российские дипломаты также указывали на курс Осло, который, по их оценке, следует общей конфронтационной линии западных стран. В посольстве считали, что такая политика мешает поддерживать прежний уровень взаимодействия между Россией и Норвегией.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Норвегия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar