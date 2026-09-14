Посольство РФ заявило об ухудшении отношений с Норвегией по вине Осло

Отношения России и Норвегии продолжают ухудшаться, при этом ответственность за происходящее Москва возлагает на Осло. Такая оценка прозвучала со стороны российского посольства, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

«К сожалению, вынуждены констатировать продолжающуюся деградацию двусторонних отношений, произошедшую по вине норвежской стороны», — уточнили в посольстве.

При этом отдельные каналы практического взаимодействия между странами сохраняются. Российские дипломаты указали, что в ограниченном объёме продолжают контактировать рыболовные ведомства, пограничные и таможенные службы.

В дипмиссии подчеркнули, что речь идёт лишь о минимальном уровне сотрудничества. Более широкого восстановления контактов между Москвой и Осло пока не происходит.

Ранее посольство России в Норвегии заявило о неполной работе механизмов, которые должны предотвращать недопонимание и опасные инциденты между странами. В дипмиссии связывали это с ростом военной активности государств НАТО в Арктике и увеличением рисков в регионе. Российские дипломаты также указывали на курс Осло, который, по их оценке, следует общей конфронтационной линии западных стран. В посольстве считали, что такая политика мешает поддерживать прежний уровень взаимодействия между Россией и Норвегией.