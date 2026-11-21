Посольство США в Молдавии предупредило американцев о возможных терактах в местах массового скопления людей. Дипломаты призвали граждан соблюдать особую осторожность в преддверии зимних праздников.

В предупреждении американской дипмиссии говорится, что потенциальными целями террористов могут стать рынки, торговые центры, транспортные узлы, религиозные учреждения и другие общественные пространства. Особую бдительность рекомендовано проявлять во время праздничных фестивалей и массовых мероприятий.

«Массовые мероприятия и общественные собрания могут стать удобной целью для террористических группировок и преступников», — говорится в сообщении посольства.

Американским гражданам также посоветовали внимательно следить за происходящим вокруг, соблюдать меры личной безопасности и избегать потенциально опасных ситуаций. При посещении популярных туристических районов дипломаты рекомендовали выполнять указания полиции и сотрудников экстренных служб.

Предупреждение было опубликовано 16 ноября. При этом конкретных сведений о готовящихся нападениях или возможных организаторах атак американская сторона не привела.

Ранее Life.ru сообщал, что посольство США в Бахрейне предупредило американцев о повышенной угрозе вооружённых атак со стороны поддерживаемых Ираном хуситов и возможных ударах Тегерана. Обращение появилось на фоне обострения ситуации в регионе и сообщений о перехвате воздушных целей системами ПВО Бахрейна.