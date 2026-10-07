Посольство США призвало американцев покинуть Россию

Посольство США в Москве выпустило предупреждение для американцев на фоне сообщений о предполагаемом случае лёгочной чумы в Иркутской области. Дипмиссия заявила, что следит за ситуацией, и вновь напомнила гражданам о рекомендации не ездить в Россию, а уже находящимся в стране — покинуть её. Сообщение опубликовано на официальном сайте посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что речь идёт именно о сообщениях прессы о предполагаемой лёгочной чуме, якобы приведшей к смерти человека, а также о публикациях про карантинные меры и закрытие больниц Иркутска. О подтверждённом диагнозе в предупреждении не говорится.

Российские официальные данные наличие чумы в Иркутске не подтверждают. Роспотребнадзор сообщал, что у заболевшей сотрудницы противочумного института была выявлена пневмония неустановленной этиологии. Проверка также не обнаружила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами.

У людей, контактировавших с женщиной, возбудителей особо опасных инфекций не нашли. У двух человек выявили CoViD-19, ещё у двух — риновирус. К 6 октября медицинское наблюдение уже завершили в отношении 60% контактных лиц, а санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области Роспотребнадзор оценивал как стабильную.

Кроме того, Россия сообщила Всемирной организации здравоохранения об отсутствии подтверждённых случаев чумы в Иркутске. ВОЗ заявила, что обследованные контактные лица получили отрицательные результаты на опасные инфекционные патогены, а риск для населения оценивается как низкий.

В Кремле ранее призвали ориентироваться на сведения профильных российских ведомств, а не на распространяющиеся слухи. Дмитрий Песков назвал Роспотребнадзор главным компетентным источником информации о ситуации в Иркутской области. К тому моменту ведомство уже сообщало, что аварий при работе с опасными микроорганизмами в противочумном институте не зафиксировано, а у контактировавших с заболевшей чуму не выявили.