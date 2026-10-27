Поссорились так, что в ход пошли зубы: Житель Кемерова откусил соседу нос

В Кемерове ссора соседей закончилась тем, что один из них откусил другому часть носа. В региональном главке МВД сообщили о задержании 42-летнего мужчины и возбуждении уголовного дела о тяжком вреде здоровью.

В Кемерове мужчина откусил соседу часть носа во время драки. Видео © Telegram / Полиция Кузбасса

Участники конфликта давно находились в неприязненных отношениях. Очередная перепалка вспыхнула в подъезде многоквартирного дома и быстро переросла в потасовку. За помощью к правоохранителям обратилась женщина, чей 57-летний сожитель пострадал во время выяснения отношений.

«На место незамедлительно прибыли полицейские и бригада скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у кемеровчанина укушенную рану носа. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе доследственной проверки назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установила характер полученных повреждений. Специалисты признали травму тяжким вредом здоровью, поскольку она привела к неизгладимому обезображиванию лица. В отношении фигуранта возбудили дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве в кафе на Тверской улице произошла ночная драка между двумя посетителями, в результате которой один мужчина укусил другого за лицо, откусив кончик носа. Пострадавшего доставили в больницу. Сведения о его состоянии и о том, какая медицинская помощь ему требуется, пока не уточняются.