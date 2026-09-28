«Поставить в стойло»: Политолог объяснил, почему премьера Венгрии лишили неприкосновенности
Эксперт Михайлов связал лишение Мадьяра неприкосновенности с его позицией по РФ
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Лишение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра неприкосновенности может быть способом заставить его подчиняться Брюсселю, заявил политолог Евгений Михайлов, связав происходящее с позицией политика по России.
По его оценке, Мадьяр отстаивает прежде всего интересы собственной страны. Именно этим эксперт объяснил его обращения к США с просьбой ослабить санкционное давление, чтобы Венгрия могла продолжать получать российские газ и бензин.
Почему премьера Венгрии лишили иммунитета. Видео © Пятый канал
Такой подход вызывает недовольство в Евросоюзе. В действиях нынешнего премьера ЕС видит сходство с курсом Виктора Орбана. Европейские элиты рассчитывали на более заметный пересмотр отношений Будапешта с Москвой и Киевом после смены власти.
«Вполне вероятно, все эти манипуляции призваны исключительно для того, чтобы, если грубо говорить, поставить в стойло Мадьяра и чтоб он выполнял любые указания Брюсселя, не рыпался», — подчеркнул собеседник Пятого канала.
Напомним, парламент Венгрии приостановил неприкосновенность Петера Мадьяра по делу о предполагаемой краже телефона. По версии прокуратуры, 21 июня 2024 года в будапештском ночном клубе политик забрал смартфон у снимавшего его посетителя, а затем выбросил гаджет в Дунай. Сам премьер отрицает совершение преступления и заявил о готовности отвечать за свои действия.
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