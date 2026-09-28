Премьера Венгрии лишили иммунитета из-за телефона, выброшенного в Дунай

Парламент Венгрии приостановил депутатскую неприкосновенность премьер-министра Петера Мадьяра по делу о предполагаемой краже мобильного телефона. Решение поддержали 139 депутатов, голосов против и воздержавшихся не было.

Снять иммунитет с главы правительства ранее попросила Генеральная прокуратура Венгрии. После решения парламента расследование в отношении Мадьяра сможет продолжиться.

Дело связано с инцидентом, произошедшим 21 июня 2024 года в одном из ночных клубов Будапешта. По версии прокуратуры, между Мадьяром и посетителем, снимавшим его на телефон, произошёл конфликт. Политик якобы забрал гаджет, а позднее выбросил его в Дунай. Телефон впоследствии нашли водолазы и вернули владельцу.

Сам Мадьяр обвинения отрицает. Перед голосованием он заявил в парламенте, что преступления не совершал и готов отвечать за свои действия.