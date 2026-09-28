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Регион
Опубликовано 28 сентября, 08:53

Премьера Венгрии лишили иммунитета из-за телефона, выброшенного в Дунай

Парламент Венгрии лишил премьера Мадьяра неприкосновенности

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Парламент Венгрии приостановил депутатскую неприкосновенность премьер-министра Петера Мадьяра по делу о предполагаемой краже мобильного телефона. Решение поддержали 139 депутатов, голосов против и воздержавшихся не было.

Снять иммунитет с главы правительства ранее попросила Генеральная прокуратура Венгрии. После решения парламента расследование в отношении Мадьяра сможет продолжиться.

Дело связано с инцидентом, произошедшим 21 июня 2024 года в одном из ночных клубов Будапешта. По версии прокуратуры, между Мадьяром и посетителем, снимавшим его на телефон, произошёл конфликт. Политик якобы забрал гаджет, а позднее выбросил его в Дунай. Телефон впоследствии нашли водолазы и вернули владельцу.

Сам Мадьяр обвинения отрицает. Перед голосованием он заявил в парламенте, что преступления не совершал и готов отвечать за свои действия.

Неизвестный закидал Мадьяра яйцами во время его выступления в Венгрии
Неизвестный закидал Мадьяра яйцами во время его выступления в Венгрии

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Александра Вишнякова
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