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Опубликовано 26 сентября, 20:52

Неизвестный закидал Мадьяра яйцами во время его выступления в Венгрии

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kontroll.hu

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kontroll.hu

В премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра попытались попасть яйцом во время встречи с жителями города Сольнок. Политик не пострадал, а предполагаемого нарушителя задержала полиция, пишет Index.

В Мадьяра попытались бросить яйцом во время его выступления в Сольноке. Видео © YouTube / Magyar Péter Hivatalos

Инцидент произошёл вскоре после начала выступления Мадьяра на центральной площади города. Из толпы в сторону сцены полетело яйцо, после чего за спиной премьера появились охранники с большими зонтами, готовые прикрыть его от новых бросков.

Задержание мужчины, бросившего яйцо в Мадьяра. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kontroll.hu

Полицейские в штатском задержали мужчину, которого заподозрили в произошедшем. По данным венгерских СМИ, он сопротивлялся, поэтому силовики повалили его на землю. Позднее задержанный заявил журналистам, что жалеет, что не попал Мадьяру в голову.

Премьер после происшествия продолжил выступление. Он связал провокацию со сторонниками оппозиционной ФИДЕС и попросил собравшихся не вступать в конфликты. Принадлежность задержанного к какой-либо политической силе официально не установлена.

Это уже не первый подобный инцидент во время поездок Мадьяра по стране. В сентябре в Сексарде мужчина плеснул в премьера вином, когда тот посетил праздник сбора винограда.

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Ранее инцидент с участием премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра произошёл на вокзале Нюгати в Будапеште. Неизвестный мужчина плюнул политику в спину, когда тот направлялся на презентацию программы развития железных дорог имени Габора Бароша стоимостью 3500 млрд форинтов.

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Виталий Приходько
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