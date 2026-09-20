Неизвестный мужчина плеснул вином в лицо премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру во время праздника сбора винограда в городе Сексард. Инцидент произошёл после его встречи с жителями Печа, когда политик по пути в Будапешт остановился на местном фестивале.

В Венгрии мужчина плеснул вином в лицо Петеру Мадьяру на празднике. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Péter Magyar

На записи видно, как мужчина намеренно выплеснул белое вино из бокала в сторону премьера. Нападавшего сразу увёл охранник.

Мадьяр отреагировал на произошедшее с иронией. Он предположил, что мужчина мог быть сторонником бывшего премьера Виктора Орбана, и пожалел лишь о напрасно потраченном хорошем вине.

«Ему не хватило смелости подойти ближе и посмотреть мне в глаза. Жаль вкусного вина», — написал венгерский премьер в соцсетях.

Ранее инцидент с участием премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра произошёл на вокзале Нюгати в Будапеште. Неизвестный мужчина плюнул политику в спину, когда тот направлялся на презентацию программы развития железных дорог имени Габора Бароша стоимостью 3500 млрд форинтов.