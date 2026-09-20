Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 23:34

В Венгрии мужчина плеснул вином в лицо Петеру Мадьяру на празднике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Неизвестный мужчина плеснул вином в лицо премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру во время праздника сбора винограда в городе Сексард. Инцидент произошёл после его встречи с жителями Печа, когда политик по пути в Будапешт остановился на местном фестивале.

В Венгрии мужчина плеснул вином в лицо Петеру Мадьяру на празднике. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Péter Magyar

На записи видно, как мужчина намеренно выплеснул белое вино из бокала в сторону премьера. Нападавшего сразу увёл охранник.

Мадьяр отреагировал на произошедшее с иронией. Он предположил, что мужчина мог быть сторонником бывшего премьера Виктора Орбана, и пожалел лишь о напрасно потраченном хорошем вине.

«Ему не хватило смелости подойти ближе и посмотреть мне в глаза. Жаль вкусного вина», — написал венгерский премьер в соцсетях.

«Хочу оставаться человеком среди людей»: Мадьяр сделал заявление после нападения
«Хочу оставаться человеком среди людей»: Мадьяр сделал заявление после нападения

Ранее инцидент с участием премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра произошёл на вокзале Нюгати в Будапеште. Неизвестный мужчина плюнул политику в спину, когда тот направлялся на презентацию программы развития железных дорог имени Габора Бароша стоимостью 3500 млрд форинтов.

Главные решения европейских правительств, международная политика и отношения между странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Венгрия
  • Петер Мадьяр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar