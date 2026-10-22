Поставки оружия из Индии в Европу выросли на 1600%

Индия с 2022 года продала европейским государствам боеприпасы и взрывчатые вещества минимум на $872 млн — это более чем на 1600% превышает показатель предыдущего четырёхлетия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Trade Data Monitor и статистику индийского Минторга.

В экспортную номенклатуру вошли артиллерийские снаряды, миномётные мины, метательные заряды и взрывчатка. Примерно 75% поставок пришлись на 13 стран Центральной и Восточной Европы. Среди поставщиков такой продукции на эти рынки Нью-Дели поднялся с 28-го на второе место, уступив лишь Южной Корее.

При этом, как отмечает агентство, США и другие ведущие экспортёры всё равно продают больше. Всплеск спроса совпал с европейскими планами наращивать оборонные бюджеты и сокращать зависимость от американского вооружения.

Расширять продажи Индии помогает курс властей на развитие собственного ВПК. В апреле Нью-Дели объявил о росте оборонного экспорта за финансовый год на 63% — до $4 млрд. В эту оценку включены как состоявшиеся отгрузки, так и заключённые контракты на будущие поставки.

Перечень зарубежных покупателей и конкретных изделий власти Индии не публикуют. Сделки согласовывает Минобороны, а соглашения ограничивают дальнейшую передачу оружия. Нарушение условий может обернуться санкциями для производителей.

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