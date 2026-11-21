Украинские власти не хотят выводить войска из Донбасса из-за опасений, что российская армия сможет продолжить наступление в сторону Киева. Такое объяснение дал постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Есть небольшая полоска Донбасса, которую русские ещё не заняли, но как только они её преодолеют, откроется путь прямо на Киев. Именно поэтому украинцы так упорно сопротивляются передаче территорий, которые, по правде говоря, они пока ещё не потеряли. По сути, именно к этому всё и сводится», — заявил дипломат.

По словам Уолтца, оставшиеся под контролем ВСУ территории Донбасса Киев рассматривает как своеобразный щит, препятствующий дальнейшему продвижению российских войск. При этом американский постпред утверждает, что Москва не планирует наступать на украинскую столицу. Однако, как отметил дипломат, украинскую сторону ещё необходимо в этом убедить.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский отказался считать передачу Донбасса России гарантией прекращения конфликта. По его словам, американские переговорщики предлагали Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО. Однако украинский лидер усомнился, что такие обязательства смогут предотвратить возобновление боевых действий.