Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде
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Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любой точке мира, кроме Москвы. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности организации.
«Президент Украины готов встретиться с Путиным <…> в любом другом уголке мира, если понадобится — даже в Антарктиде, где угодно, только не в Москве», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».
В качестве возможных вариантов дипломат назвал встречу в декабре во Флориде или на полях G20. По мнению Мельника, без переговоров на высшем уровне добиться политического прорыва будет сложно.
Ранее в Кремле отметили, что Зеленский через различные источники передаёт сигналы о готовности поговорить с Путиным. В связи с этим помощник президента России Юрий Ушаков предложил ему приехать в Москву.
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