Владимир Зеленский через различные источники передаёт сигналы о готовности поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал Павлу Зарубину в комментарии для ИС «Вести».

«Хочет [поговорить], раз хочет так уж переговорить – пусть приезжает», — сказал Ушаков.

Ранее аналогичную позицию озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, для личной встречи с Путиным Зеленскому следует прибыть в Москву. Глава МИД также заявил, что российская сторона обеспечит безопасность украинского политика во время такого визита.

Москва и Вашингтон параллельно согласовывают сроки трёхсторонних переговоров с участием Украины в Абу-Даби. Как писал Life.ru 30 октября, Ушаков обозначил ноябрь как месяц проведения консультаций. По его словам, российская сторона передала США свои предложения по дате и ожидала ответа.