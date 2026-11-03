Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. Он считает такой формат общения бесперспективным и опасается, что Москва использует звонок как повод отказаться от личной встречи. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине 3 ноября.

«Если говорить по телефону — Россия будет использовать это как возможность больше не встречаться», — поведал Зеленский.

По его мнению, телефонный разговор не позволит добиться необходимого результата. При этом Зеленский вновь отверг возможность проведения личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в российской столице.

«Никто не будет поддерживать поездку в Москву», — подчеркнул он.

Ранее Ушаков предложил Зеленскому приехать в Москву для разговора с Путиным. По словам помощника президента РФ, украинский политик через различные каналы передавал сигналы о желании провести переговоры. Ушаков подчеркнул, что при наличии такого намерения Зеленский может лично прибыть в российскую столицу. А Песков тремя словами ответил на вопрос, возьмёт ли Путин трубку от Зеленского.