Постпред Ульянов: В МАГАТЭ нарастают «тревожные явления кризисного характера»

В работе МАГАТЭ проявляются тревожные признаки институционального кризиса, считает Михаил Ульянов. Такое мнение постоянный представитель России при международных организациях в Вене высказал в интервью ТАСС после 70-й сессии Генконференции агентства.

«На двух последних сессиях — в прошлом и нынешнем году — произошёл сбой. Договориться по обновлению и консенсусному принятию этих резолюций не получилось. Возможно, это ещё не кризис, но налицо очень тревожные явления кризисного характера», — сказал дипломат.

Речь идёт о профильных документах по ядерной и радиационной безопасности, техническому сотрудничеству, применению ядерных технологий и гарантиям МАГАТЭ. Обычно такие резолюции регулярно обновляют и принимают консенсусом.

Юбилейная, 70-я Генеральная конференция МАГАТЭ проходила в Вене с 14 по 18 сентября. В итоговом заявлении Евросоюза также признано, что участникам второй год подряд не удалось согласовать обновление технических резолюций.

Генеральная конференция объединяет представителей всех стран — членов МАГАТЭ. Ежегодно она рассматривает бюджет и ключевые направления работы агентства, а также принимает решения по вопросам, вынесенным руководством организации и государствами-участниками.

Ранее Life.ru рассказывал, что МИД Ирана обвинил руководство МАГАТЭ в отходе от принципов независимости после принятия резолюции по иранской ядерной программе.