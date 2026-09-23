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Регион
Опубликовано 23 сентября, 18:23

Постпредство РФ пообещало ответ на продление санкций ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Россия ответит на продление Евросоюзом персональных санкций. Об этом заявили в Постоянном представительстве РФ при ЕС после решения Брюсселя сохранить ограничения на рекордные три года.

«Со своей стороны заявляем, что любые недружественные действия в отношении России не останутся без ответа», — говорится в комментарии дипмиссии.

В постпредстве назвали ограничительные меры ЕС нелегитимными и необоснованными и заявили, что Россия их не признаёт. Там также сочли дальнейшие санкционные усилия Брюсселя «напрасной тратой времени и сил».

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Ранее Life.ru рассказывал о согласовании странами ЕС продления этих санкций сразу на три года. До этого ограничения приходилось регулярно пересматривать и продлевать.

Главные решения мировых лидеров, санкции и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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