Постпредство РФ пообещало ответ на продление санкций ЕС

Россия ответит на продление Евросоюзом персональных санкций. Об этом заявили в Постоянном представительстве РФ при ЕС после решения Брюсселя сохранить ограничения на рекордные три года.

«Со своей стороны заявляем, что любые недружественные действия в отношении России не останутся без ответа», — говорится в комментарии дипмиссии.

В постпредстве назвали ограничительные меры ЕС нелегитимными и необоснованными и заявили, что Россия их не признаёт. Там также сочли дальнейшие санкционные усилия Брюсселя «напрасной тратой времени и сил».

Ранее Life.ru рассказывал о согласовании странами ЕС продления этих санкций сразу на три года. До этого ограничения приходилось регулярно пересматривать и продлевать.