Суд ЕС отменил решения о продлении санкций против экс-сенатора Ткача

Суд Евросоюза аннулировал решения о продлении санкций против бывшего сенатора от Калининградской области Олега Ткача за 2024–2025 годы. Об этом пишет Eulawlive.

Ткач находился в Совете Федерации с 2004 по 2022 год. Евросоюз ввёл против него ограничения 9 марта 2022-го, сославшись в том числе на его участие в голосовании за ратификацию договоров с ДНР и ЛНР.

Суд признал недостаточными основания, которыми Совет ЕС обосновывал сохранение Ткача в санкционном списке после ухода из Совфеда. В результате были аннулированы касающиеся его акты от сентября 2024-го и сентября 2025 года.

При этом речь не идёт о полной и окончательной отмене всех действующих ограничений. В марте 2026 года Совет ЕС вновь продлил санкции против Ткача, и это решение бывший сенатор оспаривает отдельно в рамках дела T-347/26. До работы в Совете Федерации Ткач занимался издательским бизнесом и был одним из основателей издательского дома «ОЛМА Медиа Групп».

Ранее Life.ru сообщал, что Суд ЕС частично удовлетворил иск Полины Гагариной и отменил акты о продлении санкций против неё с марта 2025-го по март 2026 года. При этом требование певицы полностью исключить её из санкционного списка удовлетворено не было.