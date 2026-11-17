Предложение Каи Каллас взломать базу данных участников СВО вызвало вопросы у российских дипломатов о соблюдении законов Евросоюза. Постпредство России при ЕС усомнилось, что слова главы евродипломатии соответствуют европейским нормам защиты персональной информации.

«Хотелось бы понять, насколько подобные рассуждения согласуются с собственным законодательством Евросоюза, который при каждом удобном случае позиционирует себя в качестве якобы блюстителя верховенства права и защиты персональных данных», — говорится в комментарии дипмиссии.

В постпредстве напомнили, что регламент ЕС № 2018/1725 обязывает институты объединения обрабатывать персональные данные законно и добросовестно. Кроме того, статья 8 Хартии ЕС об основных правах гарантирует защиту такой информации. По оценке российских дипломатов, Брюссель всё чаще применяет правовые принципы избирательно и допускает двойные стандарты.

Дипмиссия также назвала надуманными обвинения против журналистов, представителей бизнеса, финансовой и энергетической отраслей, которых Евросоюз включил в санкционные списки.