Постпредство РФ указало на законы ЕС после идеи Каллас о взломе базы СВО
Кая Каллас Обложка © europarl.europa.eu
Предложение Каи Каллас взломать базу данных участников СВО вызвало вопросы у российских дипломатов о соблюдении законов Евросоюза. Постпредство России при ЕС усомнилось, что слова главы евродипломатии соответствуют европейским нормам защиты персональной информации.
«Хотелось бы понять, насколько подобные рассуждения согласуются с собственным законодательством Евросоюза, который при каждом удобном случае позиционирует себя в качестве якобы блюстителя верховенства права и защиты персональных данных», — говорится в комментарии дипмиссии.
В постпредстве напомнили, что регламент ЕС № 2018/1725 обязывает институты объединения обрабатывать персональные данные законно и добросовестно. Кроме того, статья 8 Хартии ЕС об основных правах гарантирует защиту такой информации. По оценке российских дипломатов, Брюссель всё чаще применяет правовые принципы избирательно и допускает двойные стандарты.
Дипмиссия также назвала надуманными обвинения против журналистов, представителей бизнеса, финансовой и энергетической отраслей, которых Евросоюз включил в санкционные списки.
Ранее Life.ru сообщал, что Каллас предложила взломать базу участников СВО для введения санкций. Она рассказала об обсуждении запрета на въезд в ЕС для российских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях на Украине. При этом европейская сторона сталкивается с трудностями при установлении их личностей.