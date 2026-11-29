В испанском автономном городе Сеута явка на всеобщих выборах достигла исторического максимума для середины дня. К 14:00 по местному времени свои голоса отдали 38,4% избирателей, сообщает портал Okdiario.

Как отмечает издание, за всю современную историю Испании жители Сеуты ещё ни разу не демонстрировали такую активность к указанному часу. Прежний рекорд продержался 44 года — в 1982 году к этому времени избирательные участки посетили 36,1% граждан с правом голоса.

По официальным данным МВД Испании, явка в Сеуте также значительно превысила показатели предыдущих всеобщих выборов 2023 года. Разница составила 10,96 процентного пункта.

В Испании 29 ноября 2026 года проходят досрочные парламентские выборы. Граждане выбирают представителей обеих палат Генеральных кортесов — Конгресса депутатов и Сената.

Ранее Life.ru рассказывал, что итальянские спецслужбы предупредили о риске распространения исламистского терроризма в Сеуте. Ведомства связывают эту угрозу с миграционной обстановкой в испанском анклаве и риском радикализации местного населения.