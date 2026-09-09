Пострадавшая при атаке беспилотника жительница Перми скончалась в больнице

В медицинском учреждении Перми умерла местная жительница, получившая тяжёлые травмы в результате налёта беспилотного летательного аппарата. Информацию о гибели пациентки подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Воздушный инцидент произошел в минувшую субботу, 7 сентября. Тогда вражеский дрон врезался в жилой многоквартирный сектор краевой столицы, вызвав разрушения и ранив находившуюся в эпицентре горожанку.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. На протяжении двух суток специалисты непрерывно боролись за жизнь раненой, применив полный спектр необходимой интенсивной терапии.

Однако нанесённые повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Девятого сентября клинические службы констатировали смерть пациентки, исчерпав все доступные ресурсы для стабилизации её состояния.

«К сожалению, несмотря на усилия врачей, женщину, пострадавшую от атаки БПЛА на многоквартирный дом 7 сентября, не удалось спасти. Сегодня она скончалась в больнице. Приносим искренние соболезнования близким и родственникам погибшей», — заявили представители ведомства.

Утром 7 сентября Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников. Ранее Life.ru писал, что над регионом сбили 27 БПЛА. При атаке был повреждён многоквартирный дом, один человек погиб, ещё четверо пострадали. В регионе также вводили режим беспилотной опасности и временно ограничивали работу аэропорта Большое Савино.