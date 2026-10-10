Пострадавшего от медведя подростка с Алтая готовят к отправке в Москву

15-летнего подростка, пострадавшего при нападении медведя в Алтайском крае, могут отправить на дальнейшее лечение в Москву. По данным телеграм-канала «В курсе 22», врачи предварительно диагностировали у школьника отёк мозга.

Сейчас подросток находится без сознания в больнице Барнаула. По словам источника, близкого к семье, медики собрали консилиум и приняли решение о транспортировке пациента в столицу.

«Вылет в 12 ночи. Мама летит с сыном», — говорится в публикации.

Известно, что ранее после нападения подростка экстренно прооперировали в Бийске. Вмешательство длилось более трёх часов и включало операции на головном мозге, грудной клетке и брюшной полости.

Медведь напал на школьника 8 октября в Солтонском районе. Подросток вместе со взрослым знакомым отправился проверить ульи, несмотря на введённый в районе режим ЧС из-за активности хищников.

Во время нападения медведь повредил телефон мальчика, после чего аккумулятор воспламенился и отпугнул зверя. Подросток получил множественные травмы головы, шеи и тела.

Ранее Life.ru сообщал, что на Алтае ликвидировали трёх медведей после нападения на подростка. В региональном Минприроды уточняли, что определить, был ли среди них именно напавший хищник, пока затруднительно. По факту происшествия также возбуждено уголовное дело о халатности.