Пострадавшего при атаке БПЛА на Ульяновск подростка выписали из больницы

Одного из двух подростков, пострадавших во время массированной атаки беспилотников на Ульяновск, выписали из больницы. 17-летняя девушка остаётся в стационаре, сообщил губернатор Алексей Русских.

Мальчику оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Девушка продолжает лечение в областной больнице.

Утром 25 сентября Ульяновск подвергся массированному налёту украинских БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили десятки воздушных целей. По данным главы региона, основной целью противника было промышленное предприятие. Объект получил повреждения, также пострадали жилые дома.

Первоначально сообщалось о восьми раненых, среди которых были двое подростков. Позднее число пострадавших увеличилось до 12.

В день атаки в Ульяновской области отменили занятия в школах и колледжах, а несколько улиц временно перекрыли для работы экстренных служб. Власти также опровергли появившиеся в Сети сообщения об утечке опасных веществ и погибших.