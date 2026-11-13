72-летнего журналиста Сергея Заворотного, тяжело пострадавшего при взрыве внедорожника на юге Москвы, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Сейчас мужчина находится на операционном столе, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в результате взрыва Заворотный лишился левой руки. У него также диагностированы ушиб головного мозга, переломы рёбер и правой ноги. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

Лечение осложняется многолетней борьбой журналиста с онкологическим заболеванием. Как утверждает Mash, в 2009 году Заворотный перенёс операцию из-за рака почки третьей стадии, а в 2021-м столкнулся с рецидивом. Тогда метастазы обнаружили в костях таза.

На фоне тяжёлого заболевания организм мужчины ослаблен. По информации источника, это создаёт дополнительные риски при проведении операции под наркозом. Официальных комментариев врачей о состоянии Заворотного пока нет.

Внедорожник Toyota Fortuner взорвался утром 13 ноября на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. По предварительным данным, машина успела проехать около 200 метров после выезда со двора, когда прогремел взрыв. Основной удар пришёлся на водительскую сторону.

Заворотный ранее работал пресс-секретарём бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. По факту взрыва автомобиля Следственный комитет возбудил уголовное дело, обстоятельства происшествия устанавливаются.