Журналиста Сергея Заворотного, тяжело пострадавшего при взрыве автомобиля в московском Чертанове, перевели из реанимации в обычную больничную палату. По данным Telegram-канала Mash, 72-летний мужчина пришёл в сознание, самостоятельно дышит и постепенно восстанавливается после тяжёлых травм.

Во время взрыва Заворотный потерял около 2,5 литра крови. Столь серьёзная кровопотеря сопровождалась критическим ухудшением состояния. Журналист впал в кому, а медикам пришлось бороться за его жизнь.

Одним из самых тяжёлых последствий взрыва стала травма левой руки. Повреждения оказались настолько серьёзными, что конечность пришлось ампутировать. Кроме того, врачи обработали и ушили многочисленные осколочные раны, а также провели операцию на кишечнике.

Сейчас, как утверждает Mash, состояние Заворотного заметно улучшилось. Он ориентируется в пространстве, обходится без аппарата искусственной вентиляции лёгких, а артериальное давление остаётся стабильным без медикаментозной поддержки. Новых хирургических вмешательств пока не требуется.

Взрыв произошёл утром 13 ноября на Кировоградской улице. Внедорожник, за рулём которого находился журналист, подорвался во время движения. Заворотный, ранее работавший с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым, получил тяжёлые травмы и был экстренно госпитализирован.

По подозрению в причастности к покушению задержали 21-летнюю москвичку. По версии следствия, девушка установила под автомобиль взрывное устройство. Сама она утверждала, что действовала по указаниям мошенников и считала устройство GPS-трекером.

Ранее Life.ru сообщал, что суд отправил под стражу обвиняемую в подрыве автомобиля Заворотного. Она признала вину.