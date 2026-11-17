Обвиняемая по делу о подрыве машины Заворотного расплакалась в суде
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21-летняя Елизавета Кириченко, обвиняемая в покушении на Сергея Заворотного, расплакалась во время судебного заседания, на котором ей избрали меру пресечения, пишет SHOT. Чертановский районный суд Москвы арестовал девушку до 13 января 2027 года.
Кириченко расплакалась в суде. Видео © Telegram / SHOT
Следствие опасается, что девушка может угрожать потерпевшему. Во время выступления матери в суде Кириченко расплакалась. Женщина сказала, что у них с дочерью всегда были доверительные отношения. Сама же девушка заявила, что её аферисты легко взяли на крючок, ведь она верила всему, что ей говорили неизвестные по телефону.
Кириченко предъявили обвинение в покушении на убийство. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего и возможных соучастников.
Напомним, в Москве на два месяца арестовали 21-летнюю девушку, обвиняемую в покушении на бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного. По версии следствия, девушка установила взрывное устройство под автомобиль журналиста, полагая, что выполняет задание по размещению GPS-трекера. В результате взрыва 72-летний мужчина получил тяжёлые травмы и лишился левой руки. Его госпитализировали, после чего он оказался в коме. Сегодня, 17 ноября, стало известно, что Заворотный пришёл в сознание. Подозреваемая настаивает, что действовала под влиянием мошенников, которые угрожали ей и обманывали.
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