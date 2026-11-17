21-летняя Елизавета Кириченко, обвиняемая в покушении на Сергея Заворотного, расплакалась во время судебного заседания, на котором ей избрали меру пресечения, пишет SHOT . Чертановский районный суд Москвы арестовал девушку до 13 января 2027 года.

Следствие опасается, что девушка может угрожать потерпевшему. Во время выступления матери в суде Кириченко расплакалась. Женщина сказала, что у них с дочерью всегда были доверительные отношения. Сама же девушка заявила, что её аферисты легко взяли на крючок, ведь она верила всему, что ей говорили неизвестные по телефону.