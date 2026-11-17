В Москве на два месяца арестовали 21-летнюю девушку, обвиняемую в покушении на бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного. По версии следствия, девушка установила взрывное устройство под автомобиль журналиста, полагая, что выполняет задание по размещению GPS-трекера. Об избрании меры пресечения сообщил корреспондент Life.ru из суда.

На допросе обвиняемая рассказала, что ещё в июле 2026 года ей позвонил неизвестный. Собеседник заявил, будто на её имя открыты многочисленные иностранные счета, через которые переводятся деньги на финансирование ВСУ. Чтобы якобы остановить незаконные операции, девушке предложили выполнять поручения кураторов.

Одним из таких заданий стала установка устройства слежения на автомобиль Заворотного. По данным Следственного комитета, обвиняемая отправилась в Дмитровский район Подмосковья, где по переданным координатам откопала свёрток. Внутри находилось взрывное устройство, которое ей выдали за GPS-трекер.

Девушка привезла находку в столицу и 10 ноября закрепила под днищем автомобиля журналиста. Спустя три дня, 13 ноября, устройство дистанционно привели в действие, когда Заворотный находился за рулём внедорожника на Кировоградской улице.

В результате взрыва 72-летний мужчина получил тяжёлые травмы и лишился левой руки. Его госпитализировали, после чего он оказался в коме. Сегодня, 17 ноября, стало известно, что Заворотный пришёл в сознание.

Обвиняемая признала вину. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства покушения и личности других возможных соучастников.