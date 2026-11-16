Девушка, задержанная по делу о покушении на общественного деятеля Сергея Заворотного в Москве, утверждает, что не знала о подготовке взрыва. По словам фигурантки, кураторы убедили её, что необходимо установить под автомобилем GPS-трекер. О том, что машина была подорвана, она узнала уже из новостных сообщений. Её рассказ опубликован на видео ФСБ России.

Как следует из показаний задержанной, сначала по указанию куратора она наблюдала за автомобилем на Кировоградской улице. Позднее ей сообщили, что необходимо разместить под машиной GPS-трекер, и отправили координаты тайника, где находилось устройство.

Девушка утверждает, что по указанному адресу обнаружила свёрток с прямоугольной коробочкой. После этого её снова направили на Кировоградскую улицу, где она должна была следить за обстановкой возле автомобиля и сообщать куратору, есть ли поблизости люди.

«Я туда отправляюсь, он просит, чтобы я описала обстановку на улице, есть ли машина, есть ли люди. <…> Далее он всё это время был со мной на связи, когда устанавливалось данное устройство и когда оно подключалось», — рассказала задержанная.

После завершения задания куратор сообщил девушке, что переписка будет удалена, и разрешил ей отправляться домой. Однако вскоре она увидела сообщения о взрыве автомобиля и поняла, что произошедшее не соответствовало тому, что ей рассказывали.

«Я увидела в новостях о том, что произошло. Я написала ему: «Что вы сделали? Зачем вы так обманули?» На что мне сказали: «Успокойтесь, всё нормально», — заявила девушка.

По данным ФСБ, задержанная — гражданка России 2005 года рождения. В ведомстве указали, что она действовала по заданию украинских спецслужб. Ранее девушка попала под психологическое воздействие телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками финансовых организаций и убедили её перевести крупную сумму денег на так называемые безопасные счета.